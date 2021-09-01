Kuşadası Belediyesi’nden ağaç dikim seferberliği

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son iki buçuk yıl içerisinde kentin farklı noktalarına toplam 3 bin 750 ağaç dikildi. Kuşadası’nın iklimine ve doğal dokusuna uygun olarak gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmaları sürüyor.

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi, park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra ağaç dikim çalışmalarına da hız verdi. Nisan 2019 tarihinden bu yana Kuşadası’nın farklı bölgelerine 3 bin 750 ağaç diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başta yapımını tamamladığı ve yenilediği park alanları olmak üzere peyzaj tasarımı uygulanan tüm alanlardaki ağaç sayısını arttırıyor. Bu kapsamda yenilenerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan Kasım Yaman Parkı’ndaki mevcut ağaçlara ek olarak 4 ağaç, 85 ağaççık ve 1240 adet çalı dikildi. Turistik çarşıları yenileme çalışmaları ile de kentin ana arterlerinden olan Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’na 48 adet palmiye ağacını barındıran bir peyzaj çalışması uygulandı. Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda bakım ve düzenleme sorumluluğunu üstlendiği Çevre Yolu kavşaklarına ve refüjlerine yüzlerce ağaç dikti.

Kuşadası’nın yeşil alan miktarını artırırken kente estetik bir görünüm kazandırmak için de yoğun mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikilen jakaranda ağaçları da muhteşem görüntüleri ile fark oluşturuyor. Kuşadası’nın farklı noktalarına dikilen toplam 600 jakaranda ağacı, yılın 6 ayı açan mor renkli çiçekleri ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kuşadası’nın iklimine uyumlu tropikal bir ağaç türü olan jakarandaların sayısının artırılması hedefleniyor.

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