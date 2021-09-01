Okul servisleri, sezon hazırlıklarını tamamladı

İçişleri Bakanlığı tarafından okulların açılmasına günler kala 81 İl Valiliğine 20212022 Eğitim Öğretim yılında alınacak Trafik Tedbirleri genelgesi gönderildi. 5 başlık altında gönderilen genelgeye göre hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aydın’daki okul servis işletmelerinden Halatlar Taşımacılık sahibi Ali Halat, “Hijyen ve güvenliği her zaman ön planda tutuyoruz. Kayıtlarımız başladı” dedi.

Salgınla mücadele kapsamında genelgenden önce hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Ali Halat, “Okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberleri esas alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda; Servis şoförlerimiz, rehber personelimiz, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Genelge kapsamında araçlarımızın giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servis şoförleri olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Okulların açılmasından önce tüm çalışanlara trafik güvenliği farkındalığının artırılması yönelik eğitimlerin yanında pandemiye ilişkin tedbirlerin de dört dörtlük alındığını kaydeden Halat, pandemiye ilişkin tedbirlerin yanında kamera ve diğer güvenlik sistemlerine ilişkin önlem ve tedbirlerin de tamamlandığını belirtti.

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