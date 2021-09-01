Nazilli Belediyesi, karayolları ekipleri ile ortak çalışma gerçekleştirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sıcak hava dolayısıyla bozulan yollar belediye ekiplerinin karayolları ekipleri ile gerçekleştirdiği ortak çalışma ile düzeltildi.

Sıcak hava ve trafik yoğunluğundan kaynaklı sıklıkla bozulan, araç motosiklet trafiği açısından tehlikeye sebep olan Şirinevler Millet Bahçesi ile Dörtyol Kavşağı Işıkları arası yol traşlama, düzeltme çalışmalarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara karayolunu traşlama, düzeltme temizleme hizmetiyle büyük destek veren Nazilli Belediyesi ekipleri Nazilli için yapılan çalışma ve hizmetlerde var olduğu bir kez daha gösterdi.

Yapılan çalışmayla ilgili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimiz için yapılan, yapılacak olan her hizmette devletimizin tüm kurumlarına destek ve hizmette Nazilli Belediyesi olarak bizde varız. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Nazilli için elimizden gelen herşeyi yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalara destek veren Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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