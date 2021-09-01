Efeler Belediyesi’nden Kastamonu’ya yardım eli

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi tarafından Kastamonu’daki selden etkilenen afetzedeler için yola çıkarılan temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan aracı uğurladı.

Efeler Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrası, yaraların sarılması için bölge halkına yardım eli uzattı. Temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır, afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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