11 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın’da uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından daha önceki tarihlerde hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan defaten işlem yapılan E.Y. isimli şüphelinin Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan 11 Yıl 9 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı ve Kuşadası’nda saklandığı tespit edildi. E.Y. yapılan operasyon ile yakalanarak gerekli işlemlere başlanıldı. Ayrıca yapılan operasyon neticesinde, 0,50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirilirken, yapılan operasyon sonucu ikamette yakalanan L.D., M.E. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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