Demirciler Odası Başkanı Künkçü'nün acı günü

Aydın Madeni Eşya, Demirciler, Sıhhi Tesisatçılar, Torna ve Tesviyeciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü'nün ağabeyi 65 yaşındaki Kaptan Pilot Mustafa Naci Künkçü vefat etti.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıldır yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Aydın Madeni Eşya, Demirciler, Sıhhi Tesisatçılar, Torna ve Tesviyeciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü'nün ağabeyi Emekli Kurmay Yarbay Kaptan Pilot Mustafa Naci Künkçü hayatını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Künkçü'nün ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Künkçü'nün cenazesinin bugün İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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