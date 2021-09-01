Aydın’da 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da sekiz farklı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 120 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile Bayrak Adası’na çıkan 8 düzensiz göçmen ile Kuşadası açıklarında 112 düzensiz göçmen olmak üzere, sekiz farklı operasyonda yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen toplamda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.

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