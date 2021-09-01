Söke'deki yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım ve orman arazisinde çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.
Yangın, SökeKuşadası yolu Granta mevkisinde öğle saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.