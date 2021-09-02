Kuşadalı Çocuklara 'Pinokyo' Sürprizi

Kuşadalı çocuklar, okulların açılmasına kısa bir süre kala “Pinokyo Müzikali” ile buluştu. Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikale çocuklar büyük ilgi gösterdi. Pinokyo Müzikalini büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.



Kuşadası Belediyesi, uzun bir aranın ardından 6 Eylül’de ders başı yapacak olan çocuklara güzel bir sürpriz yaparak Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan Pinokyo Müzikalini tatillerinin son haftasını yaşayan çocuklarla buluşturdu. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahnelenen müzikale Kuşadalı minikler yoğun ilgi gösterdi. Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok’un üstlendiği oyun, yaşlı marangoz Gepetto Usta tarafından yapıldıktan sonra bir perinin yardımıyla hareket edip konuşmaya başlayan Pinokyo’nun maceralarını anlatıyor.



Oyun sonunda konuşan Pinokyo Müzikali’nin yönetmeni Murat Altınok “Bu akşam sizlerle olmaktan büyük keyif aldık. Sizlerin de mutlu olduğunuzu düşünüyoruz. Bu organizasyonu düzenledikleri için Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

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