Kuşadası’nda vektörel mücadele aralıksız sürüyor

Halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı vektörel mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmaya başladığı Nisan ayından bu yana kentin 789 noktasında ilaçlama çalışması yürüttü.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covid19 salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanı sıra insan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelesine de yıl boyunca devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 personel, 6 araçla kent genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmalar kapsamında fosseptikler, bataklıklar, bodrumlar, kullanılmayan havuzlar, asansör boşlukları ve rögarlar yıl boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına alt yapı ilaçlaması yapan ekipler, ayrıca açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlerle mücadele ediyor.



Turistik çarşılarda ilaçlama

İlaçlama ekibinin son durağı yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen kent merkezindeki turistik çarşılar oldu. Bölgede bulunan rögarlar ve yağmur suyu kanallarında biyosidal ürünler kullanarak larvasit çalışması yapıldı. Sivrisineklere karşı ise termal sisleme cihazıyla ilaçlama gerçekleştirilerek çöp konteynerleri ve kutuları dezenfekte edildi. Ayrıca camilerdeki şadırvanlar ile park ve benzeri alanlardaki süs havuzları da ilaçlandı.

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