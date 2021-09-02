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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi logosu değişiyor

İHA

Efeler Belediyesi logosu değişiyor

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yarışma ile yeni logosuna kavuşan Efeler Belediyesi’nin logosunda düzenleme yapılarak “E” harfi ön plana çıkarılacak.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’e yakışır ve çağa ayak uydurmak adına modern bir tasarım ile logosunu yenileyen Efeler Belediyesi, yeni bir hamle ile gençlere hitap edecek. Dijital medya kullanımının artması ile birlikte gençlere ayak uydurmak, genç ve dinamik bir belediye olduklarını ön plana çıkarmak amacıyla belediyeye yeni logo tasarımı yapıldı. Belediye’nin logosunda yapılacak olan değişiklik Efeler Belediye Meclisi’nde görüşülürken, hazırlanan yeni logo meclis üyelerine tanıtıldı. Tanıtım ardından kısa bir açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, logonun tanınırlık ile ilgili olduğuna dikkat çekerek “Tanınırlıkta en önde olacağız” dedi. Logo değişikliği bazı meclis üyeleri tarafından eleştirilirken, yeni logonun kullanımı oy çokluğuyla kabul edildi.
“Gençliği yansıtmak zorunda”
Lise ve üniversiteli gençlerin istekleri doğrultusunda “E” harfini öne çıkarılarak düzenlenen logonun Efelerli gençlerin logosu olacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bir süredir genç arkadaşlarımızdan Efeler’in dinamizmini yansıtan modern bir görsel anlatıma sahip değiliz şikayetlerini alıyorduk. Lise ve üniversiteli gençlerimizin ortak fikri olarak Efeler’in ‘E’sini öne çıkarma kararı aldık. ‘E’ hem Efeler’in sembolu hem de bizim vizyonumuz olan efe, Ege, enerji, empati, eğitim, eşitlik, emek, ecdat, edep gibi birçok kıymetli sözün baş harfi. Genç grafikerlerin çeşitli fikirlerini birleştirip ‘E’ harfine bir el duruşu verdik. Bu duruşta aynı zamanda sarılmayı, kardeşliği, dostluğu, barışı tasvir ettik. Bir el kalpte bir el beyinde duruşuyla tasavvuf ve ahilik selamına gönderme yaptık. Bu yeni logo Efelerli gençlerin logosu olarak ortaya çıktı. Grafik tasarım uzmanlarına fikirlerini sorduk ve yapılan düzenlemelerle son haline getirdik. Efeler’in bize değil gençlere ait olduğu için belediyemizin yeni logosu da gençliği yansıtmak zorundaydı. Hem geleneğimize hem geleceğimize selam veren bu tasarımın Efeler’in yeni logosu olmasını gençlerimizin adına sizlere öneriyor ve desteğinizi bekliyorum” dedi.
“Hiç merak etmeyin”
Yapılan logo değişikliğine karşı meclis üyeleri tarafından “Çift logo algısı oluşacağı” yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Başkan Atay; “Zaman içerisinde bu logo insanlarımızda oluşur. Bu güzel bir logo. Bu logonun bütün tanınırlığıyla, ‘e’ harfinin de ne Edirne, ne Eskişehir, ne Elazığ, ne Erzurum, ne Erzincan tarafından kullanılmayıp yalnızca Efeler tarafından kullanılmış olması da özel bir durum oluşturmaktadır. Logo bir tanınırlık meselesi ve tanınırlıkta en önde olacağız” dedi.
Hazırlanan yeni logoda yerel motiflerin de olmadığını eleştiren AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı Eser’e cevap veren Başkan Atay; “Dikkatli bakıldığı zaman yerel motif var orada. Hiç merak etmeyin” dedi.

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