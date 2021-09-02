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Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana sponsorluğunda başladı

İHA

Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana sponsorluğunda başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2.’si düzenlenen, Nazilli Belediyesi’nin ana sponsor olduğu ve 15 gün sürecek olan Finanskamp 2021 etkinlikleri, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulunda başladı.

Nazilli Belediyesi’nin yerel sponsor olduğu ve ADÜ İİBF tarafından düzenlenen Finanskamp 2021, Didim’de yapılan programla açıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının titizlikle uygulandığı kampa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Nazilli İİBF Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Türkiye genelinden 300’ü aşkın yatırımcı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kampın açılış konuşmasını ADÜ Nazilli İİBF Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli yaptı.

Nazilli’de bir finans bölümü oluşturulması için taleplerini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Benim hayatım boyunca hiç birikimim olmadı. Olmadığı için de yatırım yapma, parayı kıymetlendirme şansımız olmadı. Benim açımdan matematik gibi uzak kaldığım bir alandı. Hocam konuyla alakalı bize geldiğinde gözlerindeki, yüreklerindeki heyecanı bize hissettirdiler. Biz de memleketimiz açısından hayırlı olacağını düşündük. Geçen yıl geldiğimizde bizim borcumuz 102 milyon liraydı. Bu sene 104 milyon. Ancak arada bir fark var. Bizim artık tasarrufta hedeflediğimiz hatırı sayılır bir paramız var. Hiç alakadar olmasak da bir kere buraya gelip ortamın havasını teneffüs etmekle ciddi bir para biriktirmiş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Nazilli için güzel bir yatırım. Rektör Yardımcımız buradayken daha öncesinden dile getirilmiş bir talep ama biz de tekrar söylemiş olalım. İnşallah Nazilli’de de bir finans bölümü oluştururuz. Nazillimiz bir finans merkezi haline dönüşür. Çünkü değerli hocam ve ekibi bildiğim kadarıyla tüm yarışmalarda üst üste birinci oluyor. Daha yüksek imkana sahip olan ekiplerle yarışıyor. Herhalde o birinciliklerin taçlandırılması da bir finans bölümünün oluşturulmasıyla mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Nazilli Belediyesi olarak da şahsen de bizim sözümüz olsun; sürecin tamamında elimizden geldiğince yardımcı olmak için hazırız. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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