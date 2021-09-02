Didim’de Barış Güvercini 26. kez havalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 26’ıncı Barış Şenlikleri çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, Altınkum Yalı Caddesinden, Aytepe Barış Heykelinin olduğu yere kadar kortej gerçekleştirildi. Marşlar ve Şarkılar eşliğinde Yalı Caddesi boyunca yürüyen vatandaşlar hep bir ağızdan Barış sloganları attı. Kortejin ardından Aytepe Barış Heykeli önünde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, sivil toplu kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile Barış Meşalesinin yakımı gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Barış Meşalesinin yakılmasının ardından, Moğollor konseri gerçekleştirdi. Türk Rock dünyasının efsane gruplarından Moğolların canlı performansı Didimlileri hayran bırakırken, vatandaşlar konser boyunca keyifli dakikalar geçirdi. 1 Eylül Barış Şenliklerinin etkinlikleri, Servet Ekmen’in sahne performansı ile sona erdi.

Konserin öncesinde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ‘Dağlar, İnsanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şu an için en güzel şiir barıştır diyor şair’ diyerek sözlerine başlayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bugün Türkiye Orta doğuda Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh diye bu felsefede kurduğu laik ve özgür demokratik Cumhuriyeti ilelebet muhafaza edecek ve yaşatacaktır. Barıştan öte hiçbir şey yoktur. Barış, Barış inadına barış. Hepinizin 1 Eylül Dünya Barış gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.