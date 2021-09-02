Efeler Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekecek

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi işbirliği ile Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadın’ temalı öykü yarışması düzenleyecek.



Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla Efeler Kent Konseyi ile işbirliği yaparak harekete geçen Efeler Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında öykü yarışması düzenleyecek. ‘Kadın’ temasıyla düzenlenecek olan yarışma ile ilgili gündem maddesi Belediye Meclisi’nde görüşülürken, karar oy birliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi ile ilgili söz alan MHP’li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gül’ün, yarışma bütçesinin de belirlenmesi önerisini dikkate alan Başkan Atay, “Ben de öyle düşünüyorum” diyerek yarışmanın bütçesinin belirlenmesi için ilgili maddeyi plan ve bütçe komisyonuna havale etti.

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