Nazilli Belediyespor'da arayış sürüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sezonun açılış haftası öncesi 5 önemli futbolcusunun sakatlanmasının ardından özellikle ileri uca takviye arayışlarına devam ediyor. Transferde birer golcü ve kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, "Kadromuzda 5 oyuncumuzun hiç beklemediğimiz bir anda sakatlanarak takımdan ayrı kalmaları bizi zora soktu. Yönetim kurulumuz transferin kapanmasına az bir süre kalmasına rağmen eksik bölgelerimize tecrübeli oyuncuları kazandırabilmek için çaba sarf ediyor. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız ligin ilk maçında elimizden geleni yaparak Nazilli'ye puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-09-02 12:56:36
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