Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek

İHA

Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısına, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu damga vurdu.

AK Parti Grubu’nun, sempozyum kapsamında yapılacak heykeller ile ilgili olarak heykeltıraşlara telif hakkı ödenmesine ilişkin maddeyi reddetmesi üzerine konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası bir kültür ve turizm kenti. Elbette ki sokakları heykeller süsleyecek. Bu sempozyuma karşı çıkışınızın partinizin heykel sanatına bakışı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Tarihi Kervansaray’da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda AK Parti Grubu, 2. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında yapılacak heykeller ile ilgili olarak 10 heykeltıraşa 180 bin TL telif hakkı ödenmesine ilişkin maddeyi ekonomik gerekçelerle reddetti. Konu ile ilgili olarak AK Parti Grubu adına söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’e yanıt veren Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı kültür ve sanatla anılan modern ve estetik bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirterek “AK Parti Grubu’nun ekonomik gerekçelerle heykel sempozyumuna karşı çıkmasını samimi bulmuyoruz. Aynı mantıkla bakıldığında Altın Güvercin Beste Yarışması’na da, Ada Modern Sanat Galerisi’nin kurulmasına da karşı çıkmak gerekir” dedi.

"Oy çokluğuyla kabul edildi"
Neopolis Heykel Sempozyumu’nun düzenlenen etkinlikler arasında en az bütçe ile gerçekleşen etkinliklerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, herhangi bir heykel yaptırmanın ortalama maliyetinin 200 bin TL olduğunu belirtti. Başkan Ömer Günel, “Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında 10 heykeltıraşa ödenecek rakam toplam 180 bin TL. 10 heykeli yaptırmaya kalksak bize maliyeti 2 milyon TL. Kuşadası bir kültür ve turizm kenti. Elbette ki sokakları heykeller süsleyecek. Bu sempozyuma karşı çıkışınızın partinizin heykel sanatına bakışı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Kültüre ve sanata ‘hayır’ diyen AK Parti Grubu dışarıdan hiç de iyi görünmüyor. Ben bu kararın oy birliği ile alınmasını isterdim” dedi. Heykeltıraşlara ödenecek telif hakkı ile ilgili madde, AK Parti Grubu’nun red oyu vermesine karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

"Hizmet üretiyoruz, bahaneler değil"
Başkan Ömer Günel, toplantıda AK Parti Grubu tarafından Personel A.Ş çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili verdiği soru önergesini de yanıtladı. Personel A.Ş çalışanlarının maaş ödemesinde yaşanan gecikmenin belirli çevrelerce proveke edildiği ifade eden Başkan Ömer Günel, “Geçmişte maaş ödemeleri ile ilgili çok daha vahim tablolar yaşanmasına rağmen bu konunun bizim dönemimizde gündeme getirilmesi oldukça manidar” dedi.

"Mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılıyor"
Pandemi nedeniyle zor günler yaşandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak sadece kiracımız olan esnaftan tahsil etmemiz gereken rakam 18 milyon TL. Ancak bunu tahsil edemiyoruz. Öte yandan yapılandırılmış alacakların tahsilatı ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönem Kuşadası Belediyesi 83 milyon kredi kullanmış. Biz 3 yıl içerisinde 10 milyon TL kredi kullandık. İlbank’tan teminat mektubu bile alamıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı sanki pandemi hiç yaşanmamışçasına aksatmadan sürdürüyoruz. Bunu yaparken bir yandan personel rejimimizi sağlıklı bir biçimde yürütmeye, bir yandan da Kuşadası’nın haklarını korumaya çalışıyoruz. Bu yıl ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden dolayı hakkımız olan kaynakları bile alamadık. Bütün bu imkânsızlıklar içerisinde kentimize hizmet etmeyi sürdürüyorken bizlere haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Elbette ki personel maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle mutlu değiliz. Ancak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya ve kaynak yaratmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz”

“Piyasadan 166 Milyon TL alacağımız var”
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ise Personel AŞ. çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Personelin Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan iki aylık maaş alacağı bulunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Atak “Bugün itibariyle dış birimlerde çalışan tüm personelimizin maaş ödemesi yapılmıştır. Diğer personelimizin maaşlarının ödenmesi ile ilgili olarak da çalışmayı sürdürüyoruz. Kuşadası Belediyesi’nin piyasadan 165 milyon TL alacağı bulunuyor. Ancak yapılandırma sürecinin bir ay daha uzatılmış olması finansal durumumuzu zora soktu. Personel maaşlarında yaşanan gecikme de bu durumdan kaynaklandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'da arayış sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da arayış sürüyor
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler ...
Efeler Belediyesi kendi asfalt kaplamasını yapacak
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi kendi asfalt kaplamasını yapacak
Aydınlı Ferhat Şirin’ine kavuştu
YEREL HABERLER Aydınlı Ferhat Şirin’ine kavuştu
Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı Vatandaşlar ana yol üzerindeki eğitim güzergahının başka bir yere alınmasını istedi
YEREL HABERLER Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: ...
Efeler Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekecek
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekecek
Didim’de Barış Güvercini 26. kez havalandı
YEREL HABERLER Didim’de Barış Güvercini 26. kez havalandı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana sponsorluğunda başladı
YEREL HABERLER Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana ...
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri ...
Aydın’da yürek ısıtan görüntüler Tülin Hanım’ın duyarlılığı yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Aydın’da yürek ısıtan görüntüler Tülin Hanım’ın ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme ...
Didim’de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Bu fotoğraf için 3 bin 250 km yol yaptı Özlem Çerçioğlu, gurbetçi hayranının gönlünü aldı
YEREL HABERLER Bu fotoğraf için 3 bin 250 km yol yaptı Özlem ...
Türkiye’nin en büyük üçüncü Cemevi Kuşadası’nda açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük üçüncü Cemevi Kuşadası’nda ...
Efeler Belediyesi logosu değişiyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi logosu değişiyor
Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler’e kazandırdı
YEREL HABERLER Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler’e kazandırdı
Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı ...
Kuşadası’nda vektörel mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda vektörel mücadele aralıksız sürüyor
Kuşadalı Çocuklara 'Pinokyo' Sürprizi
YEREL HABERLER Kuşadalı Çocuklara 'Pinokyo' Sürprizi
Kuşadası’nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti
YEREL HABERLER Bilgisayar kasasından çıkan yangın panikletti
Efeler’de mezarlıklar genişletilecek
YEREL HABERLER Efeler’de mezarlıklar genişletilecek
Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı
YEREL HABERLER Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.