Kuşadası'nda otomobil tarlaya uçtu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kuşadası Davutlar yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Davutlar istikametine giden Alihan E. yönetimindeki otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Alihan E. ve yanında oturan Gülbeyaz E., ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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