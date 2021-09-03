Söke’nin görkemli tarihi yapısı Konuk Evi’ne dönüştü Açılış Söke’nin kurtuluş günü 6 Eylül’de yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’nin görkemli tarihi yapısı Konuk Evi’ne dönüştü Açılış Söke’nin kurtuluş günü 6 Eylül’de yapılacak

İHA

Söke’nin görkemli tarihi yapısı Konuk Evi’ne dönüştü Açılış Söke’nin kurtuluş günü 6 Eylül’de yapılacak

Söke’de Kemalpaşa Mahallesi’ndeki tarihi evi restorasyonu tamamlanarak Konuk Evi'ne dönüştürüldü.

Söke’nin tarihi mahallesi olan Kemalpaşa’da bir evin daha restorasyonu tamamlanarak, kullanıma hazır hale getirildi. Misafirhane, konuk evi olarak işlevselleştirilen tarihi evin açılış töreni ise Söke için anlamlı bir gün olan 6 Eylül’de yapılacak.
1890'lı yıllarda inşa edildiği bilinen yapı dış görünümündeki detaylarla adeta cezbediyor. Söke Belediyesi’nin restore ekibi tarafından aslına uygun şekilde yenilenen yapı Dr. Baki Ökdem evi olarak biliniyor. Demokrat Parti'nin Aydın Milletvekillerinden Dr. Baki Ökdem ve ailesinin yaşadığı belirtilen tarihi ev, Tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nin en gösterişli yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.
Geçmiş yıllarda restore edilen birçok yapı bugün işlevsellik kazanarak, tarihi yapıların yaşaması ve yaşatılması da sağlanıyor. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Nuh Bey Konağı SÖGİAD tarafından kullanılırken, Uzbek Konağı tasavvuf evi ve müze, Akkoyun Evi Sökeli Kadın Kooperatifi, Sarı Ev Söke kent Konseyi tarafından kullanılıyor.
Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve Konuk Evi olarak işlev kazandırılacak Dr. Baki Ökdem Evi’nin açılış töreni, 6 Eylül Pazartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek.
“Söke’nin Tarih ve Kültürü ile özdeşleşen yapıları çok önemsiyoruz”
Tarihi yapıları çok önemsediklerini ve Söke’ye kazandırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke’nin tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş yapıları yine Sökelilere kazandırmak için çalışıyoruz. Efes Sineması, Aydın Caddesi’ndeki kaktüslü evi Söke Belediyesi olarak kamulaştırarak Söke Halkının malı haline getirdik. Kemalpaşa Mahallesi’nde de geçmiş dönemlerde başlatılan çalışmaları devam ettirerek, buradaki tarihi yapıları dolayısıyla mahalleyi canlandırmaya devam ediyoruz. Yine Belediyemizin ekibi tarafından restorasyonu devam eden İsmail Dalgıç Evini önümüzdeki süreçte hizmete açmayı hedefliyoruz. Yüz yılı çoktan geride bırakmış Dr. Baki Ökdem Evi’nin restorasyonunun tamamlanması ve açılışı da bize nasip oluyor. Sökemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Efeler Teşkilatı aşure kaynattı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler Teşkilatı aşure kaynattı
En fazla inciri Almanlar tüketti 6 Ekim’de kalkacak ilk gemi için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER En fazla inciri Almanlar tüketti 6 Ekim’de kalkacak ...
Kuşadası’nda Kruvaziyer sevinci
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Kruvaziyer sevinci
Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Özcan Zabıta Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Zabıta Haftası’nı kutladı
ÇKS kayıtları başladı
YEREL HABERLER ÇKS kayıtları başladı
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Başkan Kaplan’ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ’den geldi Koçarlı Kent Müzesi’ne eser bağışları devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın bağış çağrısına bir destek de ...
Efeler’den karavan otel müjdesi
YEREL HABERLER Efeler’den karavan otel müjdesi
Aydın emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit ...
Dünya barış günü Kuşadası’nda çoskuyla kutlandı
YEREL HABERLER Dünya barış günü Kuşadası’nda çoskuyla kutlandı
Köşk'te yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Köşk'te yağmur duası yapıldı
Kuşadası'nda otomobil tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda otomobil tarlaya uçtu
Kuşadası’na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
YEREL HABERLER Kuşadası’na 16 ay sonra ilk Kruvaziyer gemisi geldi
Nazilli Belediyespor'da arayış sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da arayış sürüyor
Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek
YEREL HABERLER Kuşadası sokaklarını heykeller süsleyecek
Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Kuşadası'na 16 ay sonra ilk kruvaziyer; turistler ...
Efeler Belediyesi kendi asfalt kaplamasını yapacak
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi kendi asfalt kaplamasını yapacak
Aydınlı Ferhat Şirin’ine kavuştu
YEREL HABERLER Aydınlı Ferhat Şirin’ine kavuştu
Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı Vatandaşlar ana yol üzerindeki eğitim güzergahının başka bir yere alınmasını istedi
YEREL HABERLER Aday sürücünün kullandığı otomobil ile tır çarpıştı: ...
Efeler Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekecek
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekecek
Didim’de Barış Güvercini 26. kez havalandı
YEREL HABERLER Didim’de Barış Güvercini 26. kez havalandı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana sponsorluğunda başladı
YEREL HABERLER Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi’nin ana ...
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.