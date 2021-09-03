Söke’nin görkemli tarihi yapısı Konuk Evi’ne dönüştü Açılış Söke’nin kurtuluş günü 6 Eylül’de yapılacak

Söke’de Kemalpaşa Mahallesi’ndeki tarihi evi restorasyonu tamamlanarak Konuk Evi'ne dönüştürüldü.



Söke’nin tarihi mahallesi olan Kemalpaşa’da bir evin daha restorasyonu tamamlanarak, kullanıma hazır hale getirildi. Misafirhane, konuk evi olarak işlevselleştirilen tarihi evin açılış töreni ise Söke için anlamlı bir gün olan 6 Eylül’de yapılacak.

1890'lı yıllarda inşa edildiği bilinen yapı dış görünümündeki detaylarla adeta cezbediyor. Söke Belediyesi’nin restore ekibi tarafından aslına uygun şekilde yenilenen yapı Dr. Baki Ökdem evi olarak biliniyor. Demokrat Parti'nin Aydın Milletvekillerinden Dr. Baki Ökdem ve ailesinin yaşadığı belirtilen tarihi ev, Tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nin en gösterişli yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllarda restore edilen birçok yapı bugün işlevsellik kazanarak, tarihi yapıların yaşaması ve yaşatılması da sağlanıyor. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Nuh Bey Konağı SÖGİAD tarafından kullanılırken, Uzbek Konağı tasavvuf evi ve müze, Akkoyun Evi Sökeli Kadın Kooperatifi, Sarı Ev Söke kent Konseyi tarafından kullanılıyor.

Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve Konuk Evi olarak işlev kazandırılacak Dr. Baki Ökdem Evi’nin açılış töreni, 6 Eylül Pazartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek.

“Söke’nin Tarih ve Kültürü ile özdeşleşen yapıları çok önemsiyoruz”

Tarihi yapıları çok önemsediklerini ve Söke’ye kazandırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke’nin tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş yapıları yine Sökelilere kazandırmak için çalışıyoruz. Efes Sineması, Aydın Caddesi’ndeki kaktüslü evi Söke Belediyesi olarak kamulaştırarak Söke Halkının malı haline getirdik. Kemalpaşa Mahallesi’nde de geçmiş dönemlerde başlatılan çalışmaları devam ettirerek, buradaki tarihi yapıları dolayısıyla mahalleyi canlandırmaya devam ediyoruz. Yine Belediyemizin ekibi tarafından restorasyonu devam eden İsmail Dalgıç Evini önümüzdeki süreçte hizmete açmayı hedefliyoruz. Yüz yılı çoktan geride bırakmış Dr. Baki Ökdem Evi’nin restorasyonunun tamamlanması ve açılışı da bize nasip oluyor. Sökemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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