Kuşadasıspor'dan tarihi start

KUŞADASI, (DHA)Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e yükselen Kuşadasıspor, 21 yıl sonra ilk profesyonel maçına yarın çıkacak. Sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen siyah-beyazlı ekip, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk sınavında 52 Orduspor'u konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Gamze Durmuş yönetecek.
Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Halkımıza yıllardır beklediği heyecanı yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. İyi hazırlandık ve inşallah ilk maçtan 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA
2021-09-03 12:12:53
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