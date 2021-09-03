Ziraat Fakültesi’nde Aydın'da dünya için yeni bir böcek türü bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başpınar ve Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. M. Bora Kaydan’ın danışmanlığında Öğr. Gör. Hüseyin Yerlikaya tarafından yürütülmekte olan, 'Aydın İlinde, Tarım Ve Tarım Dışı Alanlarda Bulunan Unlubitlerin (Hemıptera: Pseudococcıdae) ve Doğal Düşmanlarının Saptanması' konulu doktora çalışması sırasında dünya için yeni bir unlubit türü tanımlandı.



Dünya için yeni tür niteliğindeki bu unlubit türüne, ADÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer’e atfen Trionymus oncueri sp. n. Kaydan & Yerlikaya ismi verildi. Çalışma sırasında tanımlanan unlubit Aydın’ın Çine ve Nazilli ilçelerinde, sulak alanlarda yetişen sivri hasırotu bitkisi üzerinden toplandı. Çalışma Türkiye Entomoloji Dergisi’ nde yayınlandı. Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cezmi Öncüer’in dekanlık ve rektörlük görevleri ile uzun yıllar ADÜ'ye emek verdiğini Aydın’da bulunan ve dünya da ilk olan bir böceğe isminin verilmesinin de mutluluk verici olduğunu ifade etti.



Aydın'da son yıllarda birçok unlubit türünün yaygın olarak bulunduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Tespit edilen türün ekonomik olan bitkilere zarara yol açan bir tür olmadığını da kaydetti.



Prof. Dr. Hüseyin Başpınar, “Unlubitler, yaşayışları ve görünüşleri bakımından ilginç bir böcek grubudur. Dişilerinin üzeri mumsu bir tabaka ile kaplı, kanatsız ve yarı hareketli, bazı durumlarda hareketsizdir. Erkekleri ise kanatlı, hareketli ve uçabilirler. Ergin dişi uzunca oval biçimde olup, boyutları türlere göre değişmekle birlikte uzunluğu 36 mm, genişliği 24 mm dir. Birçok tarımsal üründe, süs bitkilerinde ve ağaçlarda yaşarlar ve yüksek popülasyonlara ulaştığında önemli ekonomik zararlara neden olabilirler. Bitkilerin gövde, dal, yaprak, meyve, çiçek ve bazen köklerinde yerleşirler ve bitkinin özsuyunu emerek beslenirler. Bu beslenme sonucunda, bitki gelişiminde gerileme, şekil ve renk bozulmaları ortaya çıkar. Beslenmeleri sırsında emdikleri fazla bitki özsuyunu vücut dışına atarlar, bunun sonucunda bitkilerin üzerinde yapışkan şekerli bir madde birikir ve bu şekerli madde ile karıncalar beslenirler ve unlubitleri düşmanlarından korurlar” sözleri ile unlubit hakkında bilgi verdi.

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