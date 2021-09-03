Aydın’da 21 firmaya ceza kesildi

Aydın’da Ağustos ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 21 firmaya toplam 47 bin TL ceza kesildi.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Ağustos ayında yapılan şikayetleri değerlendiren ekipler, Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke İlçelerinde 47 işyeri, 183 üründe denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı tespit edilen 21 firmaya toplam 47 bin 586 TL idari para cezası uyguladı.

Şikayetler hakkında Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğümüzce Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikâyetleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu kanuna dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Ay içerisinde İl Müdürlüğümüze ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 15 adettir. Bu şikâyetlerden 14’ü ayıplı mal ve hizmetlerden, 1’i Devre Mülk Sözleşmesi şikayetlerinden oluşmuştur. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 10 ve 24 Ağustos tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda 9’u tüketici lehine, 2’si tüketici aleyhine ve 1’i görevsizlik olmak üzere toplam 12 adet İl Hakem Heyeti kararı alınmıştır. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 11 bilirkişi görevlendirilmesi yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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