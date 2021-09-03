Muhtar Çamoğlu, Zabıta Haftası’nı Kutladı

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıldönümünde zabıtalar ile bir araya geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinin Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıldönümü kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan’ı ziyaret eden Muhtar Çamoğlu, Aydın’da görev yapan tüm zabıtaların gününü kutladı.

Zabıta teşkilatının köklü kurumlardan olduğuna dikkat çeken Muhtar Çamoğlu; “Vatandaşlarımızın şikayetlerinin en hızlı şekilde değerlendirilip çözüme ulaştırılması için çalışan ve vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının teminatı olan ülkemizin köklü kurumları arasında yer alan Zabıta Teşkilatı'mızın 195. kuruluş yıldönümünü

kutlar ve bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan'ı ziyaret ederek, gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta teşkilatımıza teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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