Güney Ege’nin tarihi, kültürü ve doğası tek bir tuşla keşfedilecek

“Güney Ege’de Keşfedecek Çok Şey Var” fikriyle, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hayata geçirilen guneyegeturkiye.com tanıtım portalı yayına girdi.

Güney Ege Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere dopdolu içerikler sunan, birçok aktivite konusunda ilham almalarını ve kişisel gezi rotalarını oluşturmalarını sağlayacak tanıtım portalı guneyegeturkiye.com alan adıyla yayına başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten GEKA, faaliyet gösterdiği Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu bölgede, turizmin bütüncül biçimde tanıtımını sağlayacak bir yaklaşımla, Güney Ege Turizm Tanıtım Portalını (guneyegeturkiye.com) geliştirerek yayın hayatına soktu.

Güney Ege Bölgesi’ndeki turizm ögelerini tek bir çatı altında toplayarak tanıtan, interaktif bir harita ve rota oluşturma sistemiyle de kullanıcı dostu olan guneyegeturkiye.com tanıtım portalı çalışmaları 2020 yılında başladı. Ajans öncelikle, “Guneyegeturkiye.com” ve “southernaegeanturkey.com” alan isimlerini alarak tescilledi. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesapları aktif hale getirildi.

“Ne Yapsam”, “Güney Ege’de Keşfet”, “Nereye Gitsem” ana başlıklarından oluşan site, çok çeşitli kullanım seçenekleri sunarak ziyaretçilerin Güney Ege’de keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere, maviye, yeşile, tarihe, heyecana giden eşsiz rotalar oluşturmalarını sağlıyor.

Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki önemli turizm öğelerinin yer verildiği Ne Yapsam? ana başlığında “Kültür ve Tarih; Deniz, Güneş ve Doğa; İnanç Turizmi; Sağlık ve Termal ile Açıkhava Aktiviteleri” alt sekmeleri yer alıyor.

Güney Ege'de Keşfet! ana başlığında ise ziyaretçiyi keşfetmeye yönelten Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar, Renkli Köyleri, Kamp ve Karavan Alanları, Adrenalin ve Eğlenceyi ve Farklı Bir Dinlenmeyi gibi seçenekler bulunuyor.

Güney Ege’deki önemli destinasyonların yer aldığı Nereye Gitsem! ana başlığında Kuşadası’ndan Çameli’ye, Ula’dan Pamukkale’ye kadar Güney Ege’deki önemli birçok destinasyon tarih, kültür, doğa ve aktivite alanlarındaki potansiyelleriyle ziyaretçilere tanıtılıyor.

Google Maps alt yapısının kullanıldığı sitede, tüm başlıklarda yer alan öğeler harita üzerinde gösterilerek görülmek istenilen yerler ile hazır rotaların oluşturulması sağlanıyor. Rotam Güney Ege! başlığında, Güney Ege’de yer alan yürüyüş ve bisiklet rotalarına ulaşılabileceği gibi, kullanıcılar ziyaret etmek istedikleri yerleri ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri seçerek kişisel rotalarını oluşturabiliyor. Tanıtım portalı üyelerineyse birden çok rota oluşturma ve bu rotaları kaydetme imkanı sunuyor.

Yakın zamanda sosyal medya hesapları aktif hale getirilen guneyegeturkiye.com tanıtım portalındaki içerikler sosyal medya adreslerinden de takip edilebilecek.

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