Kuşadası'nda bir kişi denizde boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 55 yaşındaki Şevki Çakmak denizde boğuldu.



Olay, saat 17.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Şevki Çakmak'ın serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar Çakmak'ı karaya çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çakmak hayatını kaybetti. Çakmak'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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