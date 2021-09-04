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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukören Sosyal Tesisleri'nde yıl sonu gösterisi düzenlendi

İHA

Pamukören Sosyal Tesisleri'nde yıl sonu gösterisi düzenlendi

Kuyucak Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz kursları kapsamında, yüzme kurslarının tamamlanmasıyla birlikte Kuyucak ve Pamukören Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzlarındaki kurs öğrencileri tarafından, Pamukören Sosyal Tesisi’nde Yaz Spor Okulu Yıl Sonu Gösterileri gerçekleştirildi.

Pamukören Sosyal Tesisleri’nde, Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi ve Pamukören Sosyal Tesisleri’nde kursa katılan kursiyerler, kurslarını, yapmış oldukları yarışmalar ve gösterilerle taçlandırdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende veliler, çocuklarının mutlu günlerinde onları yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Gösterilerinin ardından madalya töreni yapılarak öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.

“2008 yılından beri yüzlerce çocuğumuza bilimsel yüzmeyi öğretmiş oluyoruz”

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “2008 yılından beri her yıl kurslarımızı açıyoruz. Geçen yıl ise pandemi nedeniyle kurslarımızı açamadık. İnşallah bundan sonra da kurslarımız devam edecek. 2008 yılından beri yüzlerce çocuğumuza bilimsel yüzmeyi öğretmiş oluyoruz. Bu çocuklarımız inşallah bir, iki yıl bu kurslara katıldıklarında artık gözünüz arkada kalmayacak. Denize, havuza gittiklerinde zorluk çekmeyecekler. Yüzmeyi, burada öğretmenlerimiz eşliğinde bilimsel olarak öğrenmeleri gerekiyor. Kursların açılmasında emeği olan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve halk eğitim müdürlüğümüze, personellerimize, kurslarımıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve özveriyle çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Sosyal tesiste bulunan havuz jeotermal ile ısıtılacak"
Bundan sonra Pamukören Sosyal Tesisleri havuzunun 12 ay boyunca çocuklara hizmet vereceği müjdesini veren Başkan Ertürk, “Havuzumuzu jeotermal ile ısıtacağız. Kış aylarında, soğuk günlerde çocuklarımız burada kurs alabilecekler. Belediyecilik anlayışımız kapsamında çocuklarımıza, tüm vatandaşlarımıza bol miktarda yeşil alan ve fiziksel aktivitelerini yerine getirebilecekleri bu alanları sağladık. Kuyucak Belediyesi olarak her zaman tesisleşmeyi, ilçemize güzel eserleri kazandırmayı kendimize ilke edindik. Bu konuda Aydın’da ve Ege Bölgesi’nde ilkleri yapan belediye olduk. İçinde bulunduğumuz millet bahçemiz, 2007 yılında inşası başlayıp 2008 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz yüzme havuzu, futbol sahası, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ve yeşil alanlardan oluşmaktadır" diye konuştu.

“Kuyucak Gençlik Merkezini 'şehrin akciğeri’ yaptık”
Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde de gençlere her türlü öğrenim imkanlarının sağlandığını ifade eden Başkan Ertürk, “Kuyucak Gençlik Merkezimizi adeta 'şehrin akciğeri' yaptık. Yüzme havuzu, teniz kortu, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş yolları, amfi tiyatrosu ve derslikleri ile her sene açılan kurslarımız ile gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. İlçemize helal hoş olsun. Biz, çocuklarımıza ve her kesimden tüm vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Yıl sonu gösteri ve madalya törenine, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti başkanları, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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