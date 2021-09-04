Aydın’da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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