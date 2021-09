Başkan Atay’dan Efeler sporuna önemli katkı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye yeni bir spor tesisi kazandırdı. Aydınspor’un emektar futbolcusu Mehmet Anbarlı’nın adı verilen tesis, düzenlenen açılış töreniyle faaliyete girdi.

Spor alanındaki yatırımlarla kentin dinamik kimliğine katkı sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdi. ‘Her Mahalleye Bir Spor Tesisi’ projesinin ilki Efeler Mahallesi’nde hayata geçirildi. Aydınspor formasını uzun yıllar terleten, taraftarlarca “Efsane Kaptan” olarak anılan Mehmet Anbarlı’nın adının verildiği tesisin açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Efelersporlu yöneticiler ve sporcuların yanı sıra Anbarlı Ailesi ile çok sayıda Efelerli vatandaş katıldı.

Efeler’i marka şehir yapmak için her alanda olduğu gibi spor ve sanatta da iddialarının sürdüğünü söyleyen Başkan Atay, “Seçimden önce bir sözüm vardı, her mahalleye spor tesisi yapacağız demiştim. O sözümün bir tanesini daha yerine getirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eylül’ün 15’inde, 30’unda, ekim ayında her hafta farklı alanlarda bir açılış yapacağız” diye konuştu.

Tesise, Mehmet Anbarlı isminin verilmesi kararının meclis üyelerinin oy birliği ile alındığına dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Mehmet Anbarlı, hem ailesine hem Efeler halkına hem de Aydın halkına birçok güzellik yaşattı. Bir dönem futbol oynadım ama Mehmet ile birlikte oynama şansım olmadı, ayrı takımlardaydık, karşılaştığımız zamanlar oldu. Efeler Belediye Başkanı olarak özenle yaptığımız bu güzel tesise onun isminin verilmiş olmasından, adının bu tesisle birlikte anılacak olmasından, belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile bu kararı almalarından, çok büyük onur ve mutluluk duyuyorum.”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kendilerine tarifi mümkün olmayan bir duygu yaşattığını ifade eden Mehmet Anbarlı’nın kızı Tuğba Anbarlı Can şöyle konuştu: “Babam Mehmet Anbarlı yıllarca spora ve spor camiasına emek verdi. Futbolculuk döneminde Aydınspor formasını terinin son damlasına kadar ıslattı. Bu yüzden Aydınspor taraftarı kendisine hep ‘efsane kaptan’ olarak seslenirdi. Yöneticilik yaptığı yıllarda ise futbolculara hep ‘evlat’ diye seslenirdi. Eminim ki isminin verileceği bu güzel tesiste de Aydınımızın tertemiz evlatları yetişecek, çalışacak ve Efelerimiz nice başarılarla bizleri gururlandıracaktır. Babamızın isminin belki de sonsuza kadar bu tesisle anılacak olması bizler için paha biçilemeyecek bir duygudur. Tarifi mümkün olmayan bu duyguyu bize yaşatan ve bu güzel tesise Mehmet Anbarlı ismini uygun görerek bizleri onurlandıran Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve kıymetli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Konuşmaların ardından Anbarlı ailesi ve konuklarla birlikte Mehmet Anbarlı Spor Tesisi’nin açılış kurdelesi kesildi. Efeler Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen futbol turnuvası maçları oynandı. Başkan Atay, Efelerspor ve Nazilli Belediyespor’un 10 yaş altı takımları arasındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı. Atay, geleceğin yıldızlarına başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.