Aydın’da 177 bin öğrenci ders başı yapacak

Aydın’da il genelindeki 177 bin 490 öğrenci Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yüz yüze eğitim 6 Eylül'de yeniden başlıyor. Pandemi sebebiyle yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler ise yeniden sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken, toplam 177 bin 490 öğrenci de ilk ders zilinin çalmasını bekliyor. 6 Eylül itibariyle 853 okul ve 9 bin 751 derslikte 14 bin 536 öğretmen ile haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs salgınına yönelik hazırlanan kılavuzlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, salgın ile mücadeleye karşı tüm okullarda tedbirler alındı. Öğrencilerin salgına karşı korunabilmesi adına alınan tedbirler kapsamında okullarda müdür yardımcıları ve nöbetçi öğretmenlerin yanı sıra psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek ve sık sık havalandırılması sağlanacak.

20212022 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

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