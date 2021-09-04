Emekli diplomatı 50 bin euro dolandırdı Telefon dolandırıcısı ticari takside yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaşı telefon ile dolndırıp 50 bin euro’sunu gasp eden şahıs, Nazilli ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda telefonla kendisini asker polis savcı gibi tanıtarak emekli bir diplomatı, 50 bin euro dolandıran şüpheli Nazilli’de nefes kesen operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kuşadası’nda dolandırılan emekli diplomatın dolandırılan parasını ele geçirdi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Nazilliye doğru geldiği bilgisi alınan Ticari taksi içerisindeki şüpheliyi yakalamak için tedbir alan Nazilli Emniyeti ticari taksiyi kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada dolandırılan paraları da ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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