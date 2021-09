AK Partili Savaş’ın Sivas Kongresi mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sivas Kongresi’nin 102.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş mesajında, “Bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yeniden yakıldığı Sivas Kongresi, milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletin azim ve kararlılığı Sivas Kongresi'nde vücut bularak Misakımillî'yi belirlemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına vesile olmuş ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun kader çizgisi haline gelmiştir. Bir asır öncesinde Sivas Kongresi’yle Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden ecdadımız, aldığı kararları aziz milletimize miras olarak bırakarak Cumhuriyetimizin teminatı olan değer yargılarını o günden şekillendirmiştir. Asırlar geçse de üzerinden, necip milletimiz, vatan topraklarımızı asla sahipsiz bırakmayacaklarını, terör gruplarına ve şer odaklarına karşı kararlı bir mücadele vereceklerini her zaman ve her ortamda açıkça göstermektedirler. İçerde ve dışarda, vatan topraklarımıza göz diken hainlerin planları ve kinleri ne kadar büyük olursa olsun, aziz milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında asla mukayese dahi edilemeyecektir. 15 Temmuz hain darbe girişimi de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu azim ve kararlılıkla, sinsi alçaklığa geçit verilmediği, destansı bir kahramanlığın tarihe not düşüldüğü bir gece olmuştur. Bu irade göstermiştir ki, geleceğimiz teminat altındadır. Bu duygu ve düşüncelerimle Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı tarihimizin kahraman evlatlarını, vatanı ve bayrağı uğruna korkusuzca canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

