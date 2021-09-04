Kuşadası sonbahara hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası'nı ortak bir çalışmayla sonbahara hazırlıyor. İlçeyi daha da güzelleştirmek için yeni fidan dikimleri yapılırken Kuşadası'na gelen turistlerin uğrak yeri olan bölgeler de özel araçlarla yıkanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yaz aylarında da yüksek doluluk oranını ulaşan ve milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nı sonbaharda da güzel tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Turizmde Aydın'ın gözbebeği olan ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan ekipler, bir taraftan yeni çiçek dikimleri yapıp çalıların budamalarını gerçekleştirirken bir taraftan da rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, turizmin gözbebeği Kuşadası için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

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