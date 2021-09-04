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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, yol çalışmalarında hız kesmiyor

İHA

Büyükşehir, yol çalışmalarında hız kesmiyor

Yol yapım yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve yenileşmiş yollar oluşturmak için 13 farklı noktada asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kent içi trafik akışını hızlandırmak ve üretim yollarını yenileyerek, konfor ve güvenliği güzergâhlar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yol yapım yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolünde ilerleyen çalışmalar, Çine, Efeler, Bozdoğan, Karpuzlu, Nazilli, Didim ve Kuşadası ilçelerindeki olmak üzere 13 farklı noktada, eşzamanlı olarak yoğun bir şekilde devam ediyor.
"Yüzlerce kilometrelik yenilenmiş yolları Aydın’a kazandırdık"
Planlı bir şekilde kentin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özellikle tarım alanlarının bulunduğu üretim yollarını yenileyerek, ürünlerin tozdan arınmasını sağlayıp, daha fazla verim alınmasını hedefliyoruz. Bu yolların çiftçilerimiz için önemi biliyor ve onlarla birlikte hareket ediyoruz. Kent içi trafiğinde ise yoğun olarak kullanılan hatları bir bir sıcak asfaltla yeniledik. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda belirli bir plan dahilinde ve uzun yıllar hizmet edecek şekilde, önce altyapı sonra üstyapı çalışmaları yapıyoruz. Yüzlerce kilometrelik yenileniş yolları Aydın’a kazandırdık. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
Çine, Efeler ve Nazilli’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Çine’de sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları 3 koldan devam ediyor. Akçaova ve Sosyal Tesisler’de yol yapım çalışmasını sürdüren Büyükşehir ekipleri, TatarmemişlerKuşlarburnu arasındaki yayla yolunda da sathi kaplama işlerine devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, vatandaşlar yazkış mevsim şartlarından etkilenmeden Madran yolunu rahatlıkla kullanabilecekler. Akçaova’da sıcak asfalt çalışması öncesinde parke sökümü işlemleri sürerken ve Sosyal Tesisler yolunda ise sıcak asfalt serim süreci devam ediyor.
Efeler’in yollarını sıcak asfalt çalışmaları ile yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Eski Çine Caddesi ve Osman Yozgatlı Kavşağı’nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından, Şahnalı Mahallesi’ndeki sıcak asfalt ile TerzilerKavacık mahalleleri arasındaki yolda sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.
Nazilli’de de yol yapım işlerine devam eden Büyükşehir ekipleri, Hamzallı ve Pirlibey yolunda asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Dursun Akçam Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Bu yaz sezonunda içinde Kuşadası’ndaki birçok caddeyi sıcak asfalt çalışmasıyla yenileyen ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerini sürdürüyor. Dursun Akçam Caddesi’nde tüm hızıyla ilerleyen çalışmada caddenin önemli bir kısmının sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen asfalt serim çalışması ardından, cadde yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.
Didim’in yolları Büyükşehir güvencesinde
Yoğun göç alan ilçelerden biri olan ve özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan Didim, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol yapım çalışmalarıyla yenileşmiş, konforlu ve güvenli hatlara kavuşuyor. Yol yapım ve yenilenmesi sıcak asfalt kaplaması ile yapılan Kamacı Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda hummalı çalışmaları sürüyor. Bu iki yola ek olarak, Çobankuyu Caddesi’nde de asfalt kaplama ve kaldırım çalışması bugün itibariyle başladı.
Bozdoğan ve Karpuzlu’da bağlantı yolları yapılıyor
Şehir merkezlerindeki kent içi trafik akışının yoğun olduğu yollar ile birlikte merkeze uzak mahalleler arasındaki yollarda da Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bozdoğan’ın AlhisarKazandere mahalleleri arasındaki ve Karpuzlu’nun CumalarKarabelen ile Abak, Mutaflar ve Ören mahalleleri arasında yeni bağlantı yolları yapılıyor. Bu yollarda sathi kaplama çalışmaları yapılarak konforlu ve güvenli yeni hatlar oluşturuluyor.

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