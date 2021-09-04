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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemevi'ne katkı sunanlara tesekkur

İHA

Cemevi'ne katkı sunanlara tesekkur

Kuşadası Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Kuşadası Cemevi’nin açılışı dolayısıyla birlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Yemekte cemevinin tamamlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde 28 yıl sonra tamamlanan Kuşadası Cemevi geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle açıldı. Türkiye’nin en büyük üçüncü cem evinin açılışı dolayısıyla Kuşadası Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından bir yemek düzenlendi. Yemeğe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, belediye meclis üyeleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gani Kaplan ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na bağlı şube başkanları katıldı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür İnce’nin sahne aldığı yemekte türküler söylenip, halaylar çekilerek kardeşlik mesajları verildi. Ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nin tamamlanmasına katkıda bulunan 63 kişiye Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Yemekte bir konuşma yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, “Kuşadası Cemevimizi sonunda tamamlayabildik. 28 yıllık hikayede öncelikle bize yeri tahsis eden o dönemin Belediye Başkanı Engin Berberoğlu ile tamamlanmasında büyük pay sahibi olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yönetim kurulu üyelerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan ise “Bizim için büyük önem arz eden bu özel gecede bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ve heyecanımıza ortak olduğunuz için şahsım ve Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel, sizlere en derin sevgi ve selamlarını iletmemi istedi. Bu gece, Kuşadası’nda yaşayan biz Aleviler açısından çok önemli. Çünkü temeli 28 yıl önce atılmış olmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan Kuşadası Cemevimizi, 1 Eylül Dünya Barış Günü gibi özel bir günde, Türkiye’nin en büyük 3. cemevi olarak açmış olmanın mutluluğunu siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca, seçim dönemlerinde siyasi malzeme olarak kullanılan cemevi inşaatının, Ömer Günel’in belediye başkanlığı döneminde sizlerin de çok değerli katkılarıyla tamamlanarak açılmış olmasının gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ömer Başkanımız, her zaman olduğu gibi bu defa da bizleri yanıltmayarak verdiği sözü yerine getirdi ve cemevimizin dört dörtlük bir biçimde açılmasına liderlik etti. Kuşadası cemevimizin, ibadethane olmasının yanı sıra bir eğitim ve kültür merkezi olarak da kentimize önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Cemevimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sevginin, dostluğun, barışın ve dayanışmanın adresi olmaya, özel günlerimizde bizleri bir araya getirerek birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edecek” diye konuştu.

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