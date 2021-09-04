'Çocuğa zorla alkol ve nargile içirdiler' iddiasına 2 gözaltı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içindiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.
Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı. İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282´nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-09-04 16:32:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.