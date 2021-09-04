'Çocuğa zorla alkol ve nargile içirdiler' iddiasına 2 gözaltı



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içindiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı. İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282´nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-09-04 16:32:11



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