Kuşadasıspor'a puan morali

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KUŞADASI, (DHA) - PROFESYONEL lige yıllar sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona puanla başlamanın moralini yaşadı. Sezonun ilk maçına lig maratonu öncesi tadilattan geçirilen evi Özer Türk Stadı'nda çıkan siyah-beyazlı ekip, 52 Orduspor önünde 85'inci dakikada yediği golle mağlup duruma düşmesine rağmen pes etmeyip 90+3'üncü dakikada Galip'in golüyle puanı kurtardı. Futbolcularını kutlayan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, yeni bir takım olduklarını, haftalar geçtikte daha iyi olacaklarını söyledi. Kuşadası, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 8 Eylül Çarşamba günü Modafen'i konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2021-09-05 13:26:10



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