Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, AydınDenizli Karayolu 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı alt geçitinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 09 U 7547 ile 09 AS 783 plakalı hafif ticari araçlar, sürücülerinin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı araçların elektrik aksamlarını kontrol etti. Kaza nedeniyle alt geçit kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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