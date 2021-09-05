Kuşadası AKUT ekibi tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi

Türkiye’nin ilk arama kurtarma derneği olan AKUT'un kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle AKUT Kuşadası ekibi tarafından düzenlenen 'Haydi Gençler, Haydi Çocuklar AKUT ile El Ele' isimli yarışmanın ödül göreni gerçekleştirildi.



AKUT Kuşadası ekibi tarafından Nisan ayında hayata geçirilen 'Haydi Gençler, Haydi Çocuklar AKUT ile El Ele' projesi, AKUT Derneği ile ilgili farkındalık oluşturmak, okul öncesinden lise düzeyine kadar her yaştan öğrencinin AKUT’un değerleri olan gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayatına değer verme gibi konularda kalıcı davranış geliştirmelerine destek olmak; saygı, sorumluluk ve duygudaşlık kavramları geliştirerek sosyal sorumluluk ve duyarlılık kazanmalarını amaçlıyor. Kuşadası, Söke ve Nazilli ilçelerinde seçilen pilot okullarda gerçekleştirilen proje kapsamında dört ana kategoride açılan yarışmaya okul öncesi öğrencileri 'AKUT ve Ben' konulu resimleriyle, ilkokul öğrencileri arama kurtarma köpekleri Bob ve Alfa’ya yazdıkları mektuplarla, ortaokul öğrencileri 'Doğal Afetler' temalı deneylerle, lise öğrencileri ise AKUT ile ilgili duygu ve düşüncelerini konuşma yoluyla ifade ettikleri çalışmalarla katıldılar. Yarışmanın jüri üyeliğini AKUT Kuşadası Ekip Lideri S. Tağmaç Saraçoğlu, dört AKUT gönüllüsü ile üç branş öğretmeni yaptı.



Resim, konuşma, mektup ve deney kategorilerinde ilk üç dereceye giren gençlere ve çocuklara ödülleri, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve Genel Sekreter Gülçin Güreşçi tarafından verildi. Yarışmanın birincileri, resim dalında Evliya Çelebi Anaokulu'ndan Yekta Çolak, mektup dalında Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu'ndan İrem Su Akşit, deney dalında Kuşadası Atatürk Ortaokulu'ndan Pınar Karataş ve Helbest Alak, konuşma dalında Kuşadası Anadolu Lisesi'nden Yiğit Çam oldu.



Kuşadası Kervansaray’da gerçekleştirilen ödül törene AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Genel Sekreter Gülçin Güreşçi, AKUT Kuşadası Ekip Lideri S. Tağmaç Saraçoğlu, AKUT gönüllüleri ve davetliler katıldı.

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