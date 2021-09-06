Aydın’da vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta 57 olan günlük vaka sayısı bu hafta 59’a yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta yükselme yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 6 oranında azalma göstererek yüz binde 36,10 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 3 oranındaki artışla yüz binde 37,44 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 59 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 2127 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 59 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 418’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 57 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 59’a yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “2127 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

Haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından Aydın'ın en iyi il konumunu koruduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 2127 ağustos tarihlerini kapsayan 100 bin kişide pozitif vaka sayısında 37,44 oranı ile Türkiye'de Aydın en iyi İl konumunu korumuştur. Bu başarıda emeği geçen başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" dedi.

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