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“99 yıl önce 245 masum insanı yağlı urganla bağlayıp burada kurşuna dizdiler” Kaymakam Şahin’i duygulandıran ziyaret

İHA

“99 yıl önce 245 masum insanı yağlı urganla bağlayıp burada kurşuna dizdiler” Kaymakam Şahin’i duygulandıran ziyaret

Türkiye’de Yunan mezaliminin en acımasız ve en şiddetli yaşandığı yerlerin başında gelen Aydın’da 99 yıl önce 245 masum insanın yağlı urganla bağlanıp kurşuna dizildiği Gözpınarı şehitliği o yılların izini ilk günkü gibi taşıyor. Köyde sadece 16 masum çocuğun kaldığı o zamanın Araplı köyü, katliamdan sonra sağ kalan çocukların ağlaya ağlaya gözpınarları kuruduğu için Gözpınarı olarak biliniyor. Bugün resmi ismi Gözpınarı olan ve yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köydeki şehitliği ziyaret eden Efeler Kaymakamı duygularına hakim olamadı.
Yunan ordusunun Batı Anadolu’dan çekilirken 22 Ağustos 1922’de Aydın merkez Gözpınarı köyünde gerçekleştirdiği katliamda şehit düşenler için düzenlenen şehitliği ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Köy Muhtarı Ünal Günay’dan köyün tarihi ile ilgili bilgi aldı. Köyün girişindeki yamaçta 245 kişinin şehit edildiği yerde o zaman köyde ve civar beldelerde eli ayağı tutan kişi kalmadığı için şehitlerin oldukları yerde toplu mezarlara gömüldüğünü belirten Köy Muhtarı Ünal Günay, 99 yıl önce yaşanıp dedelerinden duyduğu o acı hatıraları anlattı.
“Şehitlerin bulunduğu alan yırtıcı kuşların güzergahı ile belirlenmişi”
Yunanlıların zulmünün en ağır şekilde devam ettiği 1922 yılının Ağustos ayının 22. Günü bu acı olayın yaşandığını kaydeden Köy Muhtarı Günay, “Köyümüzün adı o dönemde Araplı imiş. Köyümüze gelen Yunan Askerleri köyde kim varsa toplayıp şu anda şehitlik olan bu bölgeye getirip yağlı urganla bağlayarak kurşuna dizmişler. Bir rivayete göre 245 kişi burada şehit edilmiş. Köyde sadece 16 çocuk kalmış. Bu şehitliğin üzerinde çok sayıda yırtıcı kuş olmasından şüphelenen insanlar bölgeye geldiğinde Yunanlıların burada katliam yaptığını farketmiş. Ve şehit düşen insanlar havanın aşırı sıcak olması ve eli ayağı tutan kişi kalmaması nedeniyle şehitler toplu olarak defnedilmiş” diyerek 99 yıl önce yaşanan mezalimi anlattı.
Oldukça duygulanan Kaymakam Cemal Şahin, şehitlere rahmet dileyerek “Bu aziz vatanın her karış toprağı şehit kanları ile sulanmıştır. Özellikle genç nesle yakın tarihimiz çok iyi anlatılmalıdır. Kayıtlara göre İşgal yıllarında Aydın merkez civarında 89 köy ateşe veriliyor. Bir rivayete göre burada 44 kişi şehit ediliyor. Bir başka rivayete göre de bu köyümüzde 245 kişi şehit ediliyor, 10 kişi kayıp olarak kayıtlara geçiyor” diyerek bu bilgilerin çocuklara mutlaka aktarılması gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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