Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), ilçe müftüsünün 5 yaşındaki oğlu İ.E.'yi bıçakladı. Karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sarıoğlu Mahallesi Sarıoğlu Camisi önünde meydana geldi. Çine Müftüsü Mustafa T., oğlu İ.E. ile akşam namazı için camiye gitmek üzere yola çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E. Y., elindeki bıçakla çocuğu karnından bıçakladı. E.Y. kaçarken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, E.Y ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Cemal YILDIRIM

2021-09-06 12:32:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.