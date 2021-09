Efeler kurtuluş etkinlikleri başladı

Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü, “Efeler Kurtuluş Etkinleri” ile kutluyor. 59 Eylül arasında sürecek etkinlikler dün “Süt Kardeşler” adlı tiyatro oyununun Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenmesi ile başladı.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Nejat Uygur’un uyarladığı, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başrollerini paylaştıkları 2 perdelik komedi oyunu Süt Kardeşler’e Efeler halkının ilgisi büyük oldu. Uygur kardeşler, seyirciyi kahkahaya boğarken, ülkenin güncel sorunlarını da eleştirel bir dille ele aldı. Oyuna yoğun ilgi gösteren Efelerli sanatseverler oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en önemli tiyatro sanatçılarının bu güzel oyununu seyretmekten hep birlikte büyük bir mutluluk duyduk. Sanatçılar bizim hayatımızı renklendiriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Buraya gelip de bizlerle bir arada oldukları için de ayrıca teşekkür ederim. Efeler sizi çok sevdi, Efeler size her zaman açık. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz herkese iyi akşamlar diliyoruz” dedi.

Efeler’de çok güzel bir enerji ile karşılandıklarını ifade eden Behzat Uygur ise şöyle konuştu:

“Efeler’e geldiğimizde çok güzel bir enerji ile karşılandık. Hey Gidi Günler adlı gösteri için de yeniden Efeler’e gelme arzusundayız ve bu kez arayı bu kadar açmak istemiyoruz. Her oyunun sonunda nerede olursak olalım Nejat ustanın sözleri ile oyunu bitiriyoruz. O sözler de aramızda olmayan tüm ustalara gidiyor. Nejat baba her oyunun sonunda şöyle derdi, ‘Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyorum. Yaşasın tiyatro. Hoşça kalın efendim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.