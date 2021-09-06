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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke Belediyesi tarafından restore edilen Konuk Evi’nin açılışı yapıldı

İHA

Söke Belediyesi tarafından tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye tarafından kamulaştırılan tarihi evlerin restorasyonları bir yandan devam ederken, bir yandan da restorasyonu tamamlanan evlerin işlevselleştiriliyor. Bu tarihi evlerden biri olan 1890'lı yıllarda inşa edildiği bilinen tarihi yapı Konuk Evi olarak hizmete açıldı.

Söke Belediyesi tarafından restore edilen Konuk Evi’nin açılışı yapıldı

Söke Belediyesi tarafından tarihi Kemalpaşa Mahallesi’nin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye tarafından kamulaştırılan tarihi evlerin restorasyonları bir yandan devam ederken, bir yandan da restorasyonu tamamlanan evlerin işlevselleştiriliyor. Bu tarihi evlerden biri olan 1890'lı yıllarda inşa edildiği bilinen tarihi yapı Konuk Evi olarak hizmete açıldı.

Açılış törenine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Söke Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, restore edilen evde son yaşayan Dr. Baki Ökdem’in yakınları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Demokrat Parti'nin Aydın Milletvekillerinden Dr. Baki Ökdem ve ailesinin yaşadığı evin aslına uygun şekilde restore edilerek Söke’ye kazandırıldığı açılış töreninde ilk konuşmayı, Ökdem Ailesi’nin son kuşak üyelerinden Yenal Ökdem yaptı. Ailesi adına büyük onur yaşadıklarını belirten Yenal Ökdem aile mirasının geleceğe aktarılması adına yapılan çalışmadan dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kemalpaşa Mahallesi’nin tarihsel birikim, kültürel çeşitlilik bakımından Söke’nin çok özel alanlarından biri olduğunu dile getiren Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan yaptığı konuşmada; “Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan sokaklar, tarihi yapı ve evler; geçmişte yaşanmışlıkları günümüze aktaran tarihi mirasımızdır. Biz de Söke Belediyesi olarak geçmişin mirasını geleceğe aktarmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2004 yılından bu yana yoğun çaba sarf edilen “Kemalpaşa Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi” bugüne gelindiğinde büyük yol kat etmiş, sokakların sağlıklaştırılmasının yanında belediyemizce kamulaştırılan evlerin restorasyonları yapılmıştır. Restore edilen evlerin işlevselleştirilmesi ve tıpkı açılışını yaptığımız konuk evi gibi yaşama kazandırılması sağlanmıştır. Bir yandan da restoresi devam eden bir evimiz bulunmaktadır. Dalgıç Evi’ni de en kısa sürede Söke’mize kazandırmayı hedefliyoruz. Necdet Özekmekçi Başkanımız ile başlayan Kemalpaşa Mahallesi projesine geçmiş dönemde emek veren Süleyman Toyran Başkan’a ve bu dönemlerde projede görev alan tüm teknik ekibe de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Söke’nin tarihi ve kültürel değerlerine önem veren Söke’ye kazandırma çabası içerisinde çalışan Levent Tuncel Başkanımız ve Söke Belediyesi yönetimi; Kemalpaşa Mahallesi’nin sokaklarını yeniden canlandırmak, kültür turizmine kazandırmak, ilçenin turizm ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan projeleri hayata geçirmek için çaba göstermektedir. Efes Sineması ve Oteli binasının Söke kazandırılması, Aydın Caddesi’nin sembol evlerinden biri olan kaktüslü evin kamulaştırılarak yine Söke’ye kazandırılması tarihi ve kültürel değerlere sahip çıktığımızın en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Bugün; 130 yıllık bir geçmişi içine sığdıran, Demokrat Parti'nin Aydın Milletvekillerinden Dr. Baki Ökdem ve ailesinin yaşadığı evi restorasyonun tamamlanmasının ardından konuk evi olarak hizmete açmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmdat Demir yönetiminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. Gösteri sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’ye kazandırılan konuk evinin Kemalpaşa Mahallesi başta olmak üzere Sökelilere hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılar konuk evini gezerken, restore edilen evin son yaşayanları Dr. Baki Ökdem’in yakınları ev hakkında anı ve bilgilerini aktardı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in konuklarıyla yakından ilgilendiği açılış töreninde CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Başkan Tuncel’i ilçenin tarih ve kültürüne sahip çıkmalarından dolayı ayrıca kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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