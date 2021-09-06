Aydın Devlet Hastanesi teknolojisiyle de hastalara şifa oluyor

Aydın Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi operasyonlarda kullanılan teknolojik cihazlar hem operasyonu gerçekleştiren hekimlerin işini kolaylaştırıyor hem de hasta memnuniyetini üst düzeye çıkarıyor.



Yaklaşık bir ay önce bayılma ve sol vücut yarısında tam felç şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi’ne başvuran Hasan Dağdaş (63) gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Ameliyatın yüksek risk içerdiğini ifade eden Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Tekin, Kütahya'da tetkikleri yapılan hastanın beyninin sağ tarafında 4x4 cm büyüklüğünde glial tümör ile aşırı derecede ödem olduğunu ve ameliyatının yüksek risk içeren bir ameliyat olduğunu belirtti. Hastanedeki teknolojik imkanlar ile amelyatın daha başarılı geçtiğini ifade eden Tekin; “Hastamızın bize ulaşmasının ardından bu tür ameliyatların Hastanemizde rahatlıkla gerçekleştirildiğini, ayrıca klasik cerrahi yöntemlere ilave olarak Nöronavigasyon ve Cavitron Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (CUSA) yöntemi kullanılarak cerrahi işlemin daha başarılı yapılabileceğini ilettik. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat neticesinde, hastamızın ameliyat öncesi ve sonrası filmleri incelendiğinde tümör dokusunun tamamının temizlendiği ve hastanın felç olan sol vücut yarısında motor gücün tekrar yerine geldiğini gözlemledik ve hastamız şifa ile taburcu edildi. Böylece hastamız yatalak olarak geldiği Hastanemizden yürüyerek ayrılmış oldu. Hastamız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile birlikte daha iyi duruma gelecektir. Aydın Devlet Hastanemizde bu tür ameliyatların yapılabilmesi adına her türlü desteği sağlayan beyin cerrahisi ekip arkadaşlarım, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Hastane Yönetimimize teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Teknolojinin en gelişmiş tekniklerinden olan nöronavigasyon sistemini uyguladıklarını ifade eden Tekin; “Cerrahi alanında tıbbi teknolojinin sunmuş olduğu en gelişmiş tekniklerden bir tanesi olan nöronavigasyon sistemi, operasyonlar sırasında kitlelerin sınırlarının net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan ve bu sayede ameliyat başarısını önemli ölçüde artıran bir uygulamadır. Nöronavigasyon, tek başına bir ameliyat türü olmayıp beyin ameliyatlarında güvenlik ve konfor sağlayan, başarıyı artıran cerrahiye ek bir sistemdir. Bu sistem, tıpkı cep telefonlarında ve otomobillerde kullanılan navigasyon uygulamalarının yaptığı gibi hedefin yerinin belirlenmesini ve bu hedefe en az hasarla ve en kısa yoldan ulaşılabilmesini sağlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.