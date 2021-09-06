AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'in 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu mesajı

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kurtuluş günlerinin tarihe not düşmenin yanında, geleceğimize yön vermesi açısından da son derece önemli günler olduğunu kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Tarihini, geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Vatanımız için mücadele eden ecdadımıza bugün biz torunları olarak daha çok çalışıp vefa borcumuzu ödemeliyiz. Onların bizlere miras bıraktığı bu aziz vatanı gelecek nesillere en güzel şekilde taşımanın çabası içerisinde olmalıyız. Bu hassasiyetle birlikte Buharkent, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Köşk, Söke ve Sultanhisar ilçelerimiz ile birlikte Efeler diyarı Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde kıymetli hemşehrilerimizin kurtuluş günlerini tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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