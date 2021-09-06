Müftünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı (2)

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TUTUKLANDI

Aydın'ın Çine ilçesinde, ilçe müftüsünün oğlu 5 yaşındaki İ.E.'yi bıçakla karnından yaralayan Eren Yüzügüldü (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2021-09-06 19:39:32



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