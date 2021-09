Altın Güvercin 24’üncü Kez Kuşadası’ndan kanatlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 24.Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması bir basın toplantısı ile başladı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in Kuşadası için taşıdığı öneme dikkat çekerek organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.



Kuşadası’nda 5 gün sürecek Altın Güvercin heyecanı Güvercinada’nın tarihi iç kalesinde düzenlenen bir basın toplantısı ile başladı. 12 Eylül’de gerçekleşecek büyük final gecesi ile sona erecek olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması için düzenlenen basın toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker ve yarışmanın altın sponsoru olan Eviz Yapı’dan Şakir Eviz katıldı.



Toplantının açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, 12 Eylül’e kadar devam edecek 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler düzenleneceğini belirterek “Tarihi Kervansaray’da ünlü pop müzik sanatçısı Işın Karaca’nın sahne aldığı muhteşem bir gala gecesi ile başlayan Kuşadası 24. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın en önemli etkinliklerinden birisi şüphesiz ki sevgili Okan Bayülgen tarafından hazırlanan ‘Bir Notanın Hikayesi’ adlı belgesel olacak. Altın Güvercin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Belgesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde tekrar Kervansaray'da izleyici ile buluşacak. Altın Güvercin Beste Yarışması 11 Eylül tarihinde sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahne alacağı bir konser ile sürecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru’nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak. Yarışmamız kapsamında verilen KUSAV Onur Ödülü ise bu yıl sevgili Nükhet Duru’ya takdim edilecek. Diliyorum ki hepinizin çok keyif aldığı bir Altın Güvercinle sizleri buluştururuz” dedi.





Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in halen Türkiye’nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğuna dikkat çekerek geleneksel yarışmayı 24’üncü kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sadece bir yarışma değildir. Kuşadası ismiyle birlikte Türkiye’ye mal olmuş bir sanat etkinliğidir” diyen Başkan Ömer Günel, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yarışmaya dijital oylamayı eklediklerini ve halk jürisi işlevi gören bu uygulamanın yarışmanın güvenilirliğini ve itibarını artırdığını söyledi.

İlk kez 1986 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın dönemin belediye Başkanı Engin Berberoğlu’nun iradesi ile Ali Rıza Türker tarafından organize edildiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Kendisi halen bizim için yarışmanın koordinatörlüğünü ve danışmanlığını yürütmektedir. Bugün aramızda. Bu yarışmanın dününü ve bugününü bilen bir büyüğümüz olarak büyük emekleri var. Ona da yürekten minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun önerisi ile “uluslararası pop müzik beste yarışması” haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hedefe ulaşma konusunda da kararlıyız. Özlem Çerçioğlu her zaman olduğu gibi beste yarışmamızın hayata geçmesi için yaptığımız tüm çalışmalarımızda yanımızda oldu ve bugün de maddi, manevi hep yanımızda. Yarışmanın paydaşlarından biri de Aydın Büyükşehir Belediyemizdir. Özlem başkanım, bugün özel nedenlerle burada olamadı ancak Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Evrim Karakoz aramızdalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altın Güvercin’in Kuşadası’na katacağı değere inanarak yarışmanın düzenlenmesine katkı sunan iş insanlarının sunduğu destek çok önemlidir. Bunların başında da Eviz Şakir Eviz gelmektedir. Eviz, tamamen kendi isteği ve iradesi ile Altın Güvercin’e sponsor olmuştur. Bu da Kuşadası’na olan inancının bir göstergesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür etmemiz gereken bir diğer önemlisi isim ise Kuşadası’ndan çıkıp Türkiye’ye mal olmuş bir siyasetçi olmasına rağmen kentimiz için çalışmayı sürdüren, her zaman bizi yüreklendirip destekleyen Parti Meclisi Üyemiz Bülent Tezcan’dır. Ve elbette ki yerel, bölgesel, ulusal tüm basın mensuplarımıza bizlere olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de elbette ki, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 24 yıllık geçmişini konu alan ‘Bir Notanın Hikayesi’ adlı belgeseli hazırlayan sevgili dostum Okan Bayülgen’e etmek istiyorum.”



Altın Güvercin’in Kuşadası ile özdeşleşmiş bir organizasyon olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Dolayısıyla da siyasetçinin iradesine, ruh haline, kişilik durumuna bağlı olmaktan çıkarak her yıl aralıksız yapılmasının zorunlu olduğu bir yarışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de KUSAV’ın kurulmasını teşvik ettik. Bugün organizasyon paydaşlarımızdan birisi de vakfımızdır. Vakıf Başkanımız Levent Köylü’ye ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Kuşadası açısından çok önemli bir tanıtım olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, müzikle anılan bir kent olmayı arzu ettiklerini ve bu nedenle de Altın Güvercin’i çok önemsediklerini söyledi. “Genç sanatçılarımıza da maddi ve manevi destek vermek amacıyla bu sene başlattığımız Güvercinada caz ve klasik müzik dinletilerimizi, önümüzdeki yıllarda bir festivale dönüştürme hazırlığındayız. Sokakta müzik formatı ile sanatı sokağa taşımanın, tüm kesimlere ulaştırabilmenin çalışmalarını yürütüyoruz” dedi. Kuşadası’na katma değer katan etkinliklere para harcamaktan kaçınılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Ama nedense geçmişte Kuşadası’nda para harcanması gereken yerlere para harcanmamış, harcanmaması gereken yerlere ise harcanmış. Biz tarım kenti değiliz. Kültür ve sanat kentiyiz ve dolayısıyla da kültür, sanat üreteceğiz. Marka kent olmanın yolu kaliteli etkinlikler düzenlemekten geçiyor” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin asli görevlerini yerine getirirken sosyal belediyecilik anlamında da tüm Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek “Kültür ve sanat alanında da Aydın’a ve Kuşadası’na değer katmaya devam ediyorlar ve edecekler. Ömer Başkanımıza ve Sayın Levent Köylü’ye çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda çok emekleri var. Nice 24 yıllar diliyorum” dedi.

Toplantıda konuşan yarışmanın altın sponsoru Şakir Eviz, Kuşadası’nın kültür sanat ve spor alanında hak ettiği yere ulaşabilmesi için iş insanlarının destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek bu fırsatı kendilerine sunduğu için Başkan Ömer Günel’e ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye teşekkür etti.

Yarışmanın organizatörlerinden Ali Rıza Türker ise Altın Güvercin’in 35 yıllık uzun bir serüven olduğunu vurgulayarak “Bu günleri görmek benim açımdan tarif edilemeyecek bir mutluluk. Ömer Günel’in başkan olduktan sonra Altın Güvercin’e verdiği önem, kurumsallaşması yolunda attığı adımlar ve KUSAV’ın kurulması Altın Güvercin’in uzun yıllar boyunca yaşamasını sağlayacaktır. Ömer Başkanımıza ve Sayın Levent Köylü’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

