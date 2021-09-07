Motosikletle gidip, 108 kişiyi aşıladılar

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde aşılama ekibi, yol çalışması olan bölgeyi motosiklete binerek aştı, 108 vatandaşın Kovid19 aşılarını yaptı.

Aydın’da aşılama oranları hızla artarken, aşılama ekipleri de özverili çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri, aşılama çalışmaları kapsamında Işıklar Mahallesi’ne gitti. Işıklar Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla araçla ilerleyemeyen ekiplerin yardımına mahalleli koştu. Mahallede devam eden yol çalışmaları nedeniyle temin edilen motosikletle evlere ulaşan ekipler toplam 108 vatandaşın 2. ve 3. doz aşılarını gerçekleştirdi.

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