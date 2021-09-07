Nazilli’de özel çocukların eğitimine destek

Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekipler, engelli öğrencilerin velileri için Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bekleme odası yapım çalışmalarına başladı.

Özel eğitim alan çocukların gelişimi ve sosyalleşmeleri için tüm projelere destek veren ve gelen talepleri geri çevirmeyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bekleme odası yapım çalışmalarını başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, beceri eğitimi kazandırılmamış öğrencilerin velileri için 20 metrekare alana gün boyu bekleme alanı oluşturuldu.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesine teşekkür eden Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ali İhsan Şahin; “Arkamızdaki yapı velilerimizin bekleme odası olarak tasarlandı. Sağ olun belediyemiz tarafından yapılıyor. Beceri eğitimi kazandırılmamış öğrencilerimizin velileri de okulumuza geliyor. O çocuklarımızın gün boyunca bakımını velilerimiz üstleniyorlar. Tabi velilerimizin bu süreçte bekleme alanlarına ihtiyacı vardı. 20 metrekare olarak tasarlanan veli bekleme odamız inşallah kısa zamanda tamamlanarak velilerimizin hizmetine sunulacak. Nazilli Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman öğrencilerimizin eğitimi ve velilerimizin rahat etmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu

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