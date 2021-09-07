Çocuklar kurtuluşun coşkusunu tiyatroyla yaşadı

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Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü, “Efeler Kurtuluş Etkinleri” ile kutlamaya devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde, "Nasrettin Hoca ve Çocuklar" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” isimli müzikli çocuk oyunu, Ovaeymir Mahallesi’nde izleyicilerle buluştu. Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği oyunu çocukları ile beraber ebeveynler de büyük bir beğeniyle izledi. İlginin büyük olduğu oyunda, minik seyirciler doyasıya eğlendi.

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