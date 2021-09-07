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Büyükşehir’den, çağdaş eğitim atağı Eğitimin modern yüzü çocuk gelişim merkezi hizmete açıldı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir’den, çağdaş eğitim atağı Eğitimin modern yüzü çocuk gelişim merkezi hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve bahçesindeki sık çam ağaçları ile adeta Efeler’in akciğerleri sayılan eski Aydın Tekstil alanını kamulaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan olarak düzenlemeye başladığı bölgede bir açılış daha gerçekleştirdi. Önceki dönemlerde de kreş olarak kullanılan binayı restore eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların kullanabilmesi için hazırladığı Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi’ni hizmete açtı.

Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bildiğiniz gibi bu alan 177 bin metrekare bu alanı biz o gün ki parayla Aydın halkından topladığımız vergilerle 100 milyona kamulaştırdık. O zaman bir sandık kurduk ve ‘Burası için ne istiyorsunuz?’ diye sorduk. O anketten yüzde 99 yeşil alan çıktı ve çocuklarımız için kreş, spor alanları gibi sosyal faaliyetlerin yapılabileceği bir alan yapılması çıktı. Bugün de sizlerle beraber çocuk gelişim merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda bu bina yine kreş olarak kullanılıyormuş. Biz restorasyonunu tamamladık. 4 sınıftan oluşuyor. 3,4 ve 5 yaş grubundaki çocuklarımız için hizmete sunduk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve daha çağdaş bir eğitim alabilmeleri için buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanları alt yapı, üst yapı yapıyoruz. Bunlar zaten bizim asli görevimiz. Bunları zaten yapmak zorundayız ama önemli olan sosyal belediyecilik. Biz CHP ve İYİ Parti’li belediye başkanları için önemli olan insana, vatandaşa dokunmak. Hiç kimse Aydın’da yatağa aç girmeyecek, hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Eğer biz bunu gerçekleştirebiliyorsak o zaman belediye başkanıyızdır. Onun için sürekli sosyal belediyecelik diyoruz ve tüm gücümüzle de bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

Aydın Tekstil içerisindeki ana binanın da bittiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İleri bir tarihte ana binayı da açacağız. Daha sonra sosyal tesisimiz, kültür merkezimizin büyük bir bölümü bitti. Oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Yani etap etap restorasyonu tamamlanan binaları halkımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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